Trump bekræfter 50 mia. dollars told over for Kina

Den amerikanske præsident, Donald Trump, har fredag bekræftet, at USA vil sætte told på en lang række kinesiske varer, skriver flere medier herunder Bloomberg News.

Ifølge medierne sættes toldsatsen til 25 pct. over for en liste af kinesiske varer. Samlet skal det have en værdi af omkring 50 mia. dollars.

Kina, der er verdens næststørste økonomi efter USA, har varslet et modsvar i form af told på amerikansk eksport af eksempelvis sojabønner og svin.

Sidste år importerede USA varer fra Kina for 505 mia. dollar og eksporterede samtidig for omkring 130 mia. dollar, hvilket gav landet et handelsunderskud på 376 mia. dollar, viser tal fra den amerikanske regering ifølge Bloomberg News.

Ender Kina med at sætte told på nogle af USA's varer som et modsvar, så er amerikanerne ifølge Donald Trump klar til at sætte told på endnu flere kinesiske varer.

Tolden mod Kina kommer efter et længere forløb, hvor den amerikanske præsident har anklaget Kina, Canada, Mexico og EU for at udnytte USA i deres interne handelsforhold, og derfor mener han, at det kun er retfærdigt at sætte en told på import af varer fra disse handelspartnere.

"Denne told er vigtig for at undgå en fortsat skævvridning i handlen af amerikansk teknologi og intellektuel ejendom til Kina, og den vil beskytte amerikanske job. Hertil vil tolden være et første skridt mod at bringe balance i handelsforholdene mellem USA og Kina," udtaler Donald Trump ifølge Bloomberg News.

