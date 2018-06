Rekordregnskab fra Nordens tidligere storaktionær

Rasmussengruppen frasolgte i december 2017 alle sine aktier i Norden, og rederiet mistede dermed en storaktionær gennem 13 år, der på et tidspunkt var oppe på at eje mere end 20 pct. af aktierne i det danske rederi.

Rasmussengruppen trak sig med salget af Norden-aktierne helt ud af shipping. Og det er uvist, om gruppen igen vil ind i det segment, skriver TradeWinds.

Selskabet fik nemlig rekordresultat i 2017 med et overskud før skat på 1,19 mia. norske kroner, som var væsentligt højere end det tilsvarende tal for 2016, der lå på 648 mio. norske kroner. Overskuddet kom dog ikke fra salget af Norden-aktierne, men skyldtes selskabets finansielle investeringer og investeringer i ejendom.

Rasmussengruppen har fortsat investeringer i offshore, blandt andet i Borr Drilling.

Om shippinginvesteringerne udtalte CEO Dag Rasmussen til Ritzau Finans i forbindelse med exit fra Norden.

"Vi vurderer det sådan, at shipping er højrisiko, og at det over tid giver dårligt afkast. Når man ser langsigtet på det, så er der ikke mange tørlastrederier, som har givet gode afkast," sagde han.

