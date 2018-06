Handelskrig mellem USA og Kina kan bryde ud fredag

En regulær handelskrig mellem USA og Kina kan være tæt på at bryde ud, hvis USA's præsident Donald Trump aktiverer sin plan om at indføre told for over 50 mia. dollars på en lang række kinesiske produkter.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters mødes Trump i dag torsdag med sine handelsrådgivere med henblik på fredag at offentliggøre listen over udvalgte kinesiske produkter, der skal pålægges en straftold som følge af USA's massive handelsunderskud over for Kina.

Reuters skriver, at den bebudede liste med kinesiske varer er knap så omfattende, som Trump tidligere har meldt ud. Alligevel forventes den samlede told at ligge tæt på de 50 mia. dollars og omfatte omkring 1.300 produktkatagorier.

Den kinesiske regering har tidligere annonceret, at en amerikansk straftold vil blive modsvaret af en lignende told på amerikanske produkter.

Forhandlere fra USA og Kina har haft talrige møder om den amerikanske toldplan, der bl.a. har handlet om, at Kina skal øge sin import af især landsbrugs- og energiprodukter.

