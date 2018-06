International rederforening råber EU-lande op i flygtningesag

Italiens afvisning af at modtage skibet Aquarius med bådflygtninge er meget bekymrende. Skibet fandt i stedet havn i Spanien.

Sådan lyder det fra den internationale redersammenslutning ICS, der lægger vægt på, at Italien har brudt reglerne fra FN's Flygtningehøjkommissariat.

"Den primære bekymring for rederne er humanitær. For at beskytte liv og sikkerhed til søs, anmoder ICS derfor alle EU-medlemslande om med det samme at adressere de legitime bekymringer, som den italienske regering har rejst om det store antal personer, som ankommer til Italien, så politikken for hurtig og forudsigelig redning – i overensstemmelse med UNHCR-principperne – kan opretholdes helt, ikke kun i Italien, men også i andre EU-medlemslande," siger Peter Hinchliffe, generalsekretær i ICS i en meddelelse.

Danske Rederier har også over for ShippingWatch påpeget, at det ikke kan være rederierne, men EU og de enkelte medlemslandes regeringer, der sammen bør finde en løsning.

"Det kan ikke være handelsflådens opgave. Her har vi set, at en øget indsats fra EU, landene selv samt NGO'er har taget presset af handelsflåden," sagde direktør Maria Skipper Schwenn og fortsatte:

"Danske skibe stiller ikke spørgsmålstegn ved deres juridiske og moralske forpligtigelse til at komme til undsætning. Men når der blæser nye politiske vinde, som nu i Italien, så forventer vi, at der findes en politisk løsning, så et handelsskib ikke hindres i at landsætte de reddede flygtninge."

Spanien vil tage imod strandet migrantskib

Italien og Malta nægter skib med 629 migranter at komme i havn