Japansk rederichef advarer om konkurser fra 2020

De kommende svovlkrav fra 2020 til skibes brændstof kan koste shippingindustrien 50 mia. dollars og drive mange redere og operatører ud i konkurser.

Det mener topchefen for en af verdens største rederigrupper japanske Mitsui OSK Lines (MOL), der i et interview med Financial Times advarer om konsekvenserne af det dyrere og lavsvovlholdige brændstof, hvis ikke rederne kan sende regningen videre til enten kunderne eller verdenssamfundet i det hele taget.

Ifølge MOL's CEO Junichiro Ikeda bør det være en international samfundsopgave at finansieres skibsfartens dyrere brændstof, ligesom kunderne bør forstå, at det mindre svovl i brændstoffet bidrager til verdenssamfundets sundhedstilstand, og at deres omkostninger derfor vil stige.

Ikeda mener, at den ekstra omkostning til det dyrere brændstof, såfremt den sendes videre til kunderne, vil være yderst begrænset i forhold værdien af deres fragt.

Mitsui OSK Lines har sammen med de to ligeledes japanske shippinggrupper NYK og K Line fusioneret deres containeraktiviteter ind i det nye Ocean Network Express (ONE).

OECD har vurderet, at den ekstra omkostning med de nye svovlkrav alene for containerrederierne vil være 5-30 mia. dollars, mens det internationale konsulentfirma Wood Mackenzie mener, at prisen nærmere vil udgøre op mod 60 mia. dollars.

