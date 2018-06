Fredriksen sælger DHT-aktier og køber containerskibe

Frontline måtte sidste år indstille et spektakulært forbløb med at købe konkurrenten DHT Holdings efter flere forsøg på overtagelse sidste år.

Men Frontline, der kontrolleres af John Fredriksen, har alligevel fået noget ud af bestræbelserne, fremgår det af regnskabet for første kvartal, som blev offentliggjort torsdag i denne uge.

I løbet af årets første måneder solgte Frontline sine resterende 4,7 mio. aktier i DHT Holdings, hvilket i regnskabet har givet en afhændelsesgevinst på 1 mio dollars. Ifølge Dagens Næringsliv har Frontline dermed tjent 2,1 mio. dollars på aktierne ud fra den aktuelle dollarkurs.

Frontline fik i første kvartal et nettotab på 13,6 mio. dollars.

Spektakulært forløb

Overtagelsesforsøget af DHT Holdings hører til en af de mest bemærkelsesværdige historier i shippingindustrien i 2017. Et år hvor Frontline gentagne gange forsøgte at overtage DHT, der i alle tilfælde afslog. Samtidig var retorikken skarp mellem de to parter.

"Det er vanskeligt at forstå, hvorfor DHT har brug for to koncernchefer, der har en aflønning, som overgår ethvert sammenligneligt selskab," sagde Frontline-CEO Robert Hvide Macleod blandt andet om DHT's CEO-makkerpar Trygve P. Munthe og Svein Moxnes Harfjeld.

Endelig forsøgte Frontline også at gå rettens vej for at omstøde aftalen, DHT i stedet valgte at indgå med Carsten Mortensens BW Group, hvor DHT købte 11 VLCC-skibe af rederiet. I retten var der dog ingen forståelse for Frontlines synspunkt.

Køber containerskibe

Udover tankrederiet er den norske milliardær John Fredriksen blandt andet aktiv i shipping via Ship Finance International, som netop har købt nye skibe.

I en børsmeddelelse lyder det, at investeringsselskabet har købt i alt fire containerskibe, der hver har en kapacitet på 14.000 teu.

Skibene er bygget i 2014 og har alle langvarige charterkontrakter hos et asiatisk containerrederi frem til 2024 med mulighed for forlængelse. Sælgerne af skibene vil modtage kontanter, der blandt andet kommer fra et 320 mio. usikret lån fra John Fredriksens Hemen Holding, plus omkring 4 mio. nyudstedte aktier i investeringsselskabet, fremgår det af meddelelsen.

"Vi implementerer en del af den nyligt forhøjede kapital, men har stadig kapacitet for nye gunstige muligheder. I de sidste to måneder har vi tilføjet næsten 600 mio. dollars til vores charter-backlog og forventer at fortsætte med at øge vores flåde af skibe og charter-backlog i 2018," siger CEO for Ship Finance Management Ole B. Hjertaker i meddelelsen.

Tal fra Vessels Value viser, at selskabet har en flåde på 69 skibe inden for blandt andet tørlast, container, tank og offshore.

Carsten Mortensen skaber VLCC-kæmpe med DHT

Fredriksen sælger ud af DHT-aktier

Frontline dropper opkøb og satser på egne skibe

Frontline får underskud i svagt første kvartal