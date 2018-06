Torm og Norden flager 11 skibe ind i Danmark

Torm og Norden flager til sammen 11 skibe ind under Dannebrog, og antallet af skibe i DIS når dermed op på mere end 700.

"Det er fantastisk, at tilslutningen til at sejle under Dannebrog fortsat stiger. Det viser, at vores politik virker, og at det har en klar effekt på væksten, når man letter byrderne, digitaliserer og generelt styrker rammevilkår og service over for erhvervet," siger erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) i en pressemeddelelse.

I maj 2018 nåede den samlede danske tonnage op på 20 mio. bruttoton. Med de nye skibe fra Torm og Norden når tallet en bruttotonnage på 20,5 mio.

Hos Norden består den nye indflagning af to skibe, og to femtedele af den ejede flåde er nu på dansk flag, lyder det fra CEO Jan Rindbo.

"Skiftende regeringer har gennem tiderne sikret, at det fortsat er attraktivt at have skibe under dansk flag. Senest har man blandt andet ændret registreringsafgiften for brugte skibe, så den nu også er konkurrencedygtig med andre lande, og det har sammen med øvrige vilkår været en medvirkende årsag til, at vi senest har lagt yderligere 2 skibe under dansk flag. Dermed er 40 pct. af alle vores ejede skibe er under dansk flag – herunder 75 pct. af vores tankskibe," kommenterer han over for ShippingWatch.

(Artiklen fortsætter under grafikken)

For nylig oplyste søfartsstyrelsen, at de danske skibsregistre var nået forbi 20 mio. bruttotons. Kilde: Søfartsstyrelsen

Også Maersk Lines indflagning af skibe fra Hamburg Süd har leveret et markant boost til det danske DIS-flag i år.

Alene de 19 Hamburg Süd-skibe, der efter planen skal på dansk flag, ville levere en vækst i skibsregistret på godt 11 pct. målt i bruttotonnage, oplyste Søfartsstyrelsen i en mail til ShippingWatch i marts måned.

Tilførslen af Hamburg Süds tonnage har dog også indvirkning på Danmarks størrelse målt på opereret tonnage – hvilket både omfatter chartrede skibe og ejede skibe, som kan sejle under andre flag end det danske.

