Clippers danske selskab øger underskud i 2017

Underskuddet voksede i 2017 for Clipper Group A/S, der er det danske datterselskab i Clipper Group Ltd.

Det fremgår af regnskabet fra den danske forretning, som netop er blevet offentliggjort på cvr-registret.

Omsætningen havde en mindre tilbagegang på 3,3 mio. dollars til 217,6 mio. dollars i 2017. På bundlinjen voksede underskuddet til et minus på 18,9 mio. dollars i et år, hvor Clipper Group foretog en nedskrivning på en roro-færge på i alt 6,5 mio. dollars.

Samtidig havde Clippper et indregnet tab på 13 mio. dollars, der primært relaterer sig til salg af to tørlastskibe. Til sammenligning lød underskuddet i 2016 på 12,9 mio. dollars.

For 2018 forventes et positivt driftsresultat, angives det i regnskabet.

De primære aktiviteter for det danske datterselskab består af ro-ro-aktiviteter på Det Irske Hav (Seatruck Ferries), færgeservice i Danmark via salgsemnet Danske Færger samt kommerciel og teknisk management i Clipper Fleet Management.

For sidstnævnte har Clipper solgt størstedelen af sin investering i selskabet, der har ændret navn til Dania Ship Management Bulk A/S.

Clipper Group Ltd er registeret på Bahamas, og størstedelen af selskabets kerneaktiviteter i form af tørlast indgår ikke i det danske selskabs årsrapport.

