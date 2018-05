OW Bunkers Singapore-direktør Lars Møller idømt halvandet års fængsel

Den tidligere datterselskabsdirektør i OW Bunker-koncernen Lars Møller er onsdag blevet idømt 1,5 års fængsel i sagen om en løbsk kredit til en samhandelspartner i Singapore.

Det fremgår af et resume af dommen, som kan læses her.

Lars Møller var ikke selv til stede i Retten i Aalborg, hvor dommer Niels Toft-Vandborg læste dommen op cirka kl. 12.34.

Den 44-årige tidligere direktør blev sidste år tiltalt for mandatsvig af særlig grov beskaffenhed, fordi han lod OW Bunker-datteren Dynamic Oil Trading (DOT) yde en kredit på svimlende 156 mio. dollars til den økonomisk tvivlsomme samhandelspartner, Tankoil.

Tankoil stod for at levere skibsbrændstof på vegne Dynamic Oil Trading til sidstnævntes kunder, men samarbejdet var skruet sammen på en måde, så Tankoil oparbejdede en hastigt voksende gæld.

Den nu afdøde topchef i OW Bunker, Jim Pedersen, havde kun givet Lars Møller tilladelse til at yde en kredit på 10 mio. dollars, og da kredittens størrelse gik op for ledelsen i Nørresundby i november 2014, kollapsede den børsnoterede oliekoncern.

Lars Møller, CEO i Dynamic Oil Trading

Lars Møller har under hele sagen fastholdt, at han var uskyldig, og at han intet kendte til et særligt regneark, der ifølge bagmandspolitiet indeholdt et skyggeregnskab med Tankoil-transaktioner, der blev holdt skjult for OW Bunkers ledelse.

Bagmandspolitiets anklagere havde krævet Lars Møller idømt mindst fem års fængsel.

Kollapset i OW Bunker udløste en af de største skandaler i dansk børshistorie, men lars Møller er den eneste, som bagmandspolitiet har rejst en straffesag imod.

Derudover har bl.a. konkursboet samt en stribe institutionelle og private investorer rejst erstatningssager. Disse sager har dog endnu lange udsigter.

OW Bunker var en af landets største virksomheder målt på omsætning, da den gik på børsen i marts 2014.

