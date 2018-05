EU vil presse USA for at undgå told

EU's topembedsmænd skal møde amerikanske kolleger i Paris i et sidste forsøg på at sikre, at EU bliver undtaget fra USA's told på aluminium og stål.

Det skriver Wall Street Journal.

På fredag udløber USA's midlertidige told-dispensation til EU. Derfor vil EU's handelskommissær, Celina Malmstorm, i et møde i Paris onsdag lægge pres på USA's handelsminister, Wilbur Ross, for at EU fortsat kan være undtaget USA's told på aluminium og stål.

Siden forhandlinger om at undgå en global handelskrig gik i gang tidligt i marts, har USA og EU politisk bevæget sig i meget forskellige retninger inden for alt fra handel til udenrigspolitik og forsvar.

"Vi ved simpelthen ikke, hvor det her kommer til at lande," siger en EU-embedsmand til Wall Street Journal.

Handelsminister Wilbur Ross har udtalt, at lande kun kan få tildelt en dispensation, hvis de accepterer kvoter, der begrænser eksporten. Det kan forhindre, at andre stater kan omgå tolden ved at handle gennem lande med dispensation.

Omvendt har EU prøvet at overbevise USA om at arbejde sammen for at forhindre Kinas voksende økonomiske magt uden toldafgifter, som de ikke mener vil løse roden af problemet.

