Danpilot blev advaret om politianmeldelse og bødestraf

Søfartsstyrelsen aflagde 28. november 2017 et kontrolbesøg hos det statsejede Danpilot, der indtil for få år siden havde eneret på lodse skibe gennem danske farvande.

I korrespondance i et kontrolrapport understreges det bl.a. fra Søfartsstyrelsen:

"Søfartsstyrelsen har ved tilsyn den 28. november 2017 konstateret, at Danpilot ikke kan fremvise et arbejdstidsregnskab for lodserne. Det blev desuden også konstateret, at Danpilot heller ikke kan fremvise en oversigt over hviletiden, samt detaljerede beskrivelser af de enkelte overtrædelser af hviletiden for lodser."

"Søfartsstyrelsen har ved ovennævnte tilsyn konstateret, at lodseriet ikke overholder § 6, stk. 2, i bekendtgørelse om lodseriers virksomhed og lod-sers pligter. Manglende overholdelse heraf kan medføre politianmeldelse og bødestraf, jf. bekendtgørelsens § 12."

"Søfartsstyrelsen har som ovenfor nævnt konstateret, at lodseriet ikke fører et arbejdstidsskema og ikke har overblik over de enkelte overtrædelser af hviletiden. Manglende overholdelse heraf kan medføre politianmeldelse. Søfartsstyrelsen tilkendegiver hermed, at det forventes, at ovennævnte forhold straks vil blive rettet op."