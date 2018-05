Avis: Investorer tvivler på Maersks nye strategi

To store investorer sår over for Børsen tvivl om, hvorvidt den nye strategi i Maersk holder.

"Vi sidder og ser på, at de ikke kan beskytte sig mod et cyberangreb, og de kan ikke få deres skibe til at sejle til tiden. Så hvorfor skal de så påtage sig en mere kompliceret opgave? Hvorfor er de de rette til det? Det, tror jeg, markedet har svært ved at forstå," siger Karsten Lund Søndermølle, porteføljeforvalter i Bankinvest til Børsen.

Bankinvest har investeret knap 500 mio. kr. i Maersk. Den anden skeptiske investor har investeret knap 300 mio. kroner i Maersk, men ønsker at være anonym.

I en mail til Børsen skriver Maersk, at selskabet ikke kan genkende billedet af skeptiske investorer.

