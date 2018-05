Ugens vigtigste på ShippingWatch: Royal Arctic Line, Nordic Tankers og talentjagt

Royal Arctic Line kæmper med ny strategi

Et stortstilet kursskifte, som fortsat er undervejs, har givet flere bump på vejen for det grønlandske rederi Royal Artic Line. Topchefen tror dog stadig på, at strategien bliver en succes.

Vejen mod Hammekens nye RAL er brolagt med problemer

Royal Arctic Line om 2017: Ingen havde ønsket så barskt et år

Foto: Nordic Tankers

Nordic Tankers er klar til et kursskifte

Da topchef Per Sylvester Jensen kom til, havde Nordic Tankers omkring 100 små og mindre skibe i flåden, i dag er der 28. Og ikke alt er gået, som han forestillede sig dengang eller i det tempo, han havde regnet med, fortæller han i et interview med ShippingWatch.

Efter slankning af Nordic Tankers: "Hvad nu, Per Sylvester?"

Uforudsigelig svingtonnage gør ondt på Nordic Tankers

Foto: Søren Pico

Shippingbranchen har svært ved at finde talenter

Det er blevet sværrere for shippingbranchen at tiltrække unge talenter. Det er blandt andet illustreret ved, at Maersk dykker på listen over studerendes drømmearbejdspladser.

Oliver er en af dem, shippingbranchen gerne vil have flere af

Maersk Tankers’ CEO: Svært at få talenter fra tre grupper

Maersk falder på studerendes ønskeliste

"Vi skal holde adgangen til udenlandske talenter åben"

Dansk shipping-akademi vil øge antallet af elever

