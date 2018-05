"Vi skal holde adgangen til udenlandske talenter åben"

Selvom adgangen til at få udenlandske talenter til den danske shippingklynge er blev en del bedre inden for de seneste år, er der fortsat muligheder for forbedringer, lyder det fra adm. direktør i Danske Rederier, Anne H. Steffensen til ShippingWatch.

Bl.a. kan bureaukratiet være en prøvelse, især for de mindre virksomheder.

Som repræsentant for det danske rederierhverv har Anne H. Steffensen sat sig i spidsen for et opråb til de danske politikere sammen med fire andre store sektorer i landet. Målet er helt overordnet at sikre, at adgangen til de dygtige udenlandske medarbejdere ikke sander til.

"Hvis danske virksomheder skal klare sig i konkurrence med udenlandske mastodonter, så kræver det den rigtige arbejdskraft. Og her er der brug for personer både fra Danmark, Rumænien, Kina osv.," siger Karen Hækkerup, adm. direktør, Landbrug & Fødevarer på vegne af de fem brancher på en fælles hjemmeside.

Parolen, frem til en større konference på Christianborg i dag er, at "dansk erhvervsliv har brug for mobilitet af arbejdskraft over grænserne, hvis der fortsat skal skabes vækst og velstand."

"Som et globalt erhverv har vi også brug for talenterne fra udlandet. Derfor er det vigtigt, at systemet er så lidt bureaukratisk og så smidigt som muligt," siger Anne H. Steffensen.

Overordnet mener hun, at de maritime virksomheders mulighed for at få udenlandsk arbejdskraft til Danmark er blevet forbedret væsentligt de seneste år. Det er ikke mange år siden, at rederierne beklagede sig over, at det bl.a. kunne være lidt af en udfordring blot at få en medarbejder fra et udenlandsk kontor på kursus på hovedkontoret i Danmark. Men i dag er fast-track ordningen forbedret, muligheden for at få ægtefæller til landet er bedre og bureaukratiet er reduceret, påpeger Anne H. Steffensen.

Ifølge de fem sektorer er problemet med at få fat i medarbejdere særligt slemt i år. Ifølge tal fra Styrelsen for Rekruttering og Arbejdsmarked er manglen på arbejdskraft på sit højeste i ti år.

"Når det enkelte rederi har brug for det, skal det have adgang til den rigtige medarbejder," pointerer Anne H. Steffensen.

Hun glæder sig over, at regeringen er på vej med en strategi på området.

