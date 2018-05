Color Lines mulige udflagning skal granskes igen

Den norske regering skal påny gennemgå konsekvenser af et stærkt omdiskuteret forslag, der vil tillade rederiet Color Line at udflage sine to færger mellem Oslo og Kiel til Norges internationale skibsregister (NIS).

Det skriver sysla.no torsdag.

Søfartsorganisationer og fagforeninger er skarpe kritikere af forslaget, som de mener bringer over 700 norske arbejdspladser i fare, når Color Line får mulighed for at ansætte billigere arbejdskraft fra f.eks Østeuropa.

Det norske Arbeiderpartiet havde foreslået en udsættelse af en vedtagelse af forslaget, som det norske storting har afvist. Til gengæld er der flertal for, at regeringen skal bede det såkaldte Fartsområdeudvalg om påny at undersøge konsekvenserne.

Det sker efter, at Colors Lines konkurrent Fjord Line har rejst spørgsmål om habiliteten hos en ekstern leverandør, konsulentselskabet Menon, der har leveret dele af grundlaget for anbefalinger, til udvalget. Menon har afvist at ligge under for Color Lines interesser i sagen.

I en indstilling fra stortingets erhvervsudvalg hedder det, at udvalget har noteret sig, at der fra flere sider er rejst spørgsmål ved habiliteten fra den eksterne leverandør.

Color Line har i årevis forsøgt at få lov til at flage sine to udenrigsfærger ud fra det ordinære norske skibsregister (NOR) og ind i Norsk Internationalt Skibsregister (NIS), hvor vilkårerne er bedre.

Får man ikke lov, har rederiet truet med at udflage færgerne til Dansk Internationalt Skibsregister (DIS). Ifølge en tidligere beregning fra Color Line vil det give en årlig besparelse på 150 mio. kr.

Men det regnstykke holder ikke, har Fjord Line påpeget i et interview med Sysla.

Færgerederiet, som blandt andet sejler til Hirsthals, har fire passagerskibe under DIS-flag og oplever ikke, at der er penge at spare i forhold til at sejle under norsk flag. Tværtimod har Fjord Line tabt penge de seneste år, hvor den danske krone er styrket.

