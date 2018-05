Politisk flertal vil have bedre kontrol med udenlandske søfolk

Et politisk flertal støtter op om at indføre effektiv kontrol med udenlandske søfolk på danske skibe.

Ifølge udlændingeloven skal besætningsmedlemmer fra tredjelande have arbejdstilladelse, når de arbejder på et dansk skib, som jævnligt anløber en havn i Danmark. Der er imidlertid ingen myndigheder, som holder øje med, om loven bliver overholdt.

Som ShippingWatch tidligere har kunnet fortælle, går ingen danske myndigheder ombord på skibene for at tjekke sømændenes papirer. Der bliver heller ikke holdt øje med, hvor ofte skibet anløber en dansk havn, og kravet om arbejdstilladelse derfor træder i kraft.

Det kan der imidlertid blive lavet om op på, efter at et flertal på Christiansborg har besluttet sig for at se nærmere på området.

Tirsdag fortalte Socialdemokratiets Mattias Tesfaye til ShippingWatch, at han mener, at der bør indføres kontrol med det udenlandske søfolk, mens Enhedslisten også tidligere har krævet, at myndighederne holder bedre øje med rederierne.

De to partier får nu støtte af Dansk Folkeparti, skriver Fagbladet 3F.

Det er god, sund fornuft. Jo flere kontroller lavet af den samme myndighed, der har forstand på området, jo bedre Hans Kristian Skibby, erhvervsordfører, DF

I dag ligger ansvaret for at føre kontrol med loven hos Styrelsen International Rekruttering og Integration (SIRI). Men DF mener, at det fremover bør ske i samarbejde med Søfartsstyrelsen, som går allerede ombord på skibe i danske havne.

"Det er god, sund fornuft. Jo flere kontroller lavet af den samme myndighed, der har forstand på området, jo bedre. Jeg vil opfordre de to ministerier, som styrelserne hører under, til at drøfte det her," siger erhvervsordfører Hans Kristian Skibby til Fagbladet 3F.

Enhedslisten er også positiv over for at lade Søfartsstyrelsen stå for en del af kontrollen. Det fortalte transportordfører Henning Hyllested til ShippingWatch i december 2017.

Der findes intet overblik over, hvor ofte kravet om arbejdstilladelse bliver overtrådt. For nylig blev rederiet Sirius Shipping idømt en bøde på 1,5 mio. kr. i en sag, som er anket, mens rederiet Blue Star Line blev frikendt i en lignende sag i februar.

Fagforeningen ITF påstår imidlertid, at flere rederier ser stort på loven og ansætter udenlandske søfolk på deres skibe, selv om de ikke har papirer i orden. Det gør det for at spare på lønnen, lyder anklagen. Omvendt mener Danske Rederier, at omfanget er beskedent.

