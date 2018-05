Udsigt til mere handel mellem EU og Australien og New Zealand

BRUXELLES

EU er Australiens tredjestørste handelspartner og New Zealands anden største, og nu er der udsigt til, at endnu flere varer i fremtiden skal fragtes mellem de tre parter.

EU's handelsministre har nemlig her til formiddag bedt EU-Kommissionen om at indlede handelsforhandlinger med Australien og New Zealand, så der fjernes told på varer, og eksisterende handelsbarrierer reduceres.

De sektorer, som sandsynligvis vil få størst gavn af frihandelsaftalerne, er motorudstyr, maskineri, kemikalier, forarbejdede fødevarer og tjenesteydelser, meddeler Rådet, som er talerøret for EU's medlemslande.

Stikpille til Trump

Beslutningen vækker glæde hos EU-Kommissionen, der allerede i september sidste år kom med et udspil til et handelsmandat.

"Det er gode nyheder. Vi glæder os til at tilføje Australien og New Zealand til EU's stadigt voksende kreds af tætte handelspartnere. Vi er allerede tætte i forhold til fælles værdier og vores åbne globale udsigt. Sammen vil vi nu forhandle handelsaftaler til gavn for alle parter, som skaber nye muligheder for vores virksomheder samtidig med at vi opretholder høje standarder inden for nøgleområder som bæredygtig udvikling," udtaler EU´s svenske handelskommissær Cecilia Malmström i en pressemeddelelse.

Hun besøger Canberra og Wellington i de kommende uger for officielt at skyde forhandlingerne i gang.

"Ved at indlede disse forhandlinger mellem ligesindede partnere, sender vi et stærkt signal i en tid, hvor mange vælger protektionismens lette vej," tilføjer Cecilia Malmström i pressemeddelelsen med en slet skjult stikpille til den amerikanske præsident Donald Trump og hans tiltag inden for handelspolitik.

Allerede tæt samarbejde

EU-samarbejdet er allerede tæt med Australien og New Zealand inden for rammerne af de partnerskabsaftaler, der blev indgået i henholdsvis 2008 og 2017, og EU har også bilaterale aftaler med begge lande om gensidig anerkendelse af visse tekniske certifikater, som reducerer omkostningerne ved test og certificering af eksport og import og derved letter handelen med industriprodukter.

Men selvom om handelsbarriererne generelt er begrænsede, er de for nogle sektorer såsom landbrug og tekstil ganske betydelige.

Handel for milliarder

Den årlige bilaterale handel mellem EU og Australien beløb sig i 2017 til mere end 47,7 mia. euro – over 355 mia. euro - med en positiv handelsbalance for EU på over 21 mia. euro (156 mia. kr.)

EU's eksport til Australien består fortrinsvis af forarbejdede varer, mens Australiens eksport til EU domineres af mineraler og landbrugsprodukter.

Når det gælder New Zealand beløber handlen sig med EU til mere end 8,7 mia. euro – små 65 mia. kr.

For EU gav handelen med New Zealand i 2017 en positiv handelsbalance på 1,9 mia. euro, 14 mia. kr.

EU tilbyder Trump lempelser for at undgå handelskrig

EU-ledere er låst mellem forskellige interesser i Iran

Mexico og EU fjerner toldsatser i en ny handelsaftale