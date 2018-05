Svensk handelsflåde rammer historisk lavpunkt

Den svenske handelsflåde har trods indførelsen af en svensk tonnageskat aldrig været mindre målt på antallet af skibe. Det viser en ny opgørelse fra den svenske myndighed Trafikanalys.

Ifølge analysen over den svenske flådes størrelse er både flåden af passagerskibe og lastskibe i handelsflåden blevet mindre i løbet de senere år og har ikke været lavere end nu i de 50 år, hvor statistikken er blevet gennemført.

Størrelsen på den svenske handelsflåde var ved udgangen af 2017 på 114 fragtskibe og 190 passagerskibe. Samlet set er tilbagegangen af flådens størrelse på 2 pct. fra 2016 til 2017. Og målt i dødvægt er den svenske handelsflådes kapacitet også blevet mindre.

Flådens fordeling på skibstyper fremgår af figuren herunder.

Fordelingen af den svenske handelsflåde på typer af skibe.

Den svenske tonnageskat blev indført i 2017 og medførte, at tre mindre rederier meldte ud, at de nu ville flage deres skibe svensk.

Potentialet er dog meget større for den svenske handelsflåde. I hvert fald fortalte vicedirektør i den svenske rederiforening, at der er mulighed for en langt større svensk flåde.

"Vi har lavet et studie sammen med Oxford Economic, som viste, at den svenske flåde potentielt kan vokse med 400 svenskflagede skibe og 17.000 jobs på en periode over de næste ti år. Vi håber, at den forudsigelse viser sig at holde stik i de kommende år," sagde hun til ShippingWatch i december.

