Redere kommer med skarp advarsel inden globale svovlkrav

Der er flere problemer forud for de globale svovlkrav i 2020. Og bliver de ikke løst hurtigst muligt i IMO, ender det med kaos for rederierne.

Sådan advarede de internationale redere samlet i ICS med formand Esben Poulsson i spidsen under generalforsamlingen i Hongkong i sidste uge. Det drejer sig især om frygten for manglende brændstof, når skibe verden over ikke længere må sejle på brændstof med mere end 0,5 pct. svovlindhold.

"Medmindre en række alvorlige spørgsmål behandles rigtigt af regeringer inden for de kommende måneder, kan den uhindrede strøm af søtransport blive ramt," sagde han og fortsatte:

"Det er stadig langt fra sikkert, at der vil være tilstrækkelige mængder brændstof, der lever op til kravene, i alle havne verden over d. 1. januar 2020. Og med manglende globale standarder for mange af de nye blandede brændstoffer, som raffinaderier har lovet, er der nogle potentielt seriøse sikkerhedsproblemer med brugen af forkert brændstof."

Mange åbne spørgsmål

Netop spørgsmålet om, hvorvidt der vil være nok brændstof tilgængeligt, når de nye regler træder i kraft, har været rejst adskellige gange. For nogle år siden blev to studier offentliggjort med to forskellige konklusioner. Kort fortalt sagde det ene studie fra IMO, at der ville være nok brændstof, mens det andet fra industrispillere sagde det modsatte.

Medmindre alle går i gang med det her hurtigt, kan vi stå over for et uhyggeligt rod med skibe og laster, der sidder fast i havne. Esben Poulsson, formand ICS

Fra talerstolen i Hongkong understregede Esben Poulsson, at både regeringer, olieraffinaderier og chartere af skibe alle vil købe brændstof flere måneder inden 1. januar 2020.

"Men på det tidspunkt ved ingen, hvilken type brændstof, der vil være tilgængeligt, til hvilken pris, specifikation eller kvaliteten. Medmindre alle går i gang med det her hurtigt, kan vi stå over for et uhyggeligt rod med skibe og laster, der sidder fast i havne," sagde han.

Natasha Brown, en talskvinde for IMO, understreger over for Bloomberg, at IMO arbejder med medlemslande, industrien og raffinaderier om at identificere og mindske problemer i overgangsperioden, så skibe kan leve op til reglerne.

Til juli mødes medlemslandene i IMO, hvor de globale svovlkrav er på dagsordenen. For nylig vedtog IMO, at det fra 2020 skal være forbudt at have brændstof med mere end 0,5 pct. svovl ombord, medmindre skibet har en scrubber installeret. Forslaget skal endeligt vedtages til efteråret.

Esben Poulsson blev i sidste uge genvalgt som formand for ICS og får to år mere på posten.

