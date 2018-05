Ugens vigtigste på ShippingWatch: Maersk-regnskab, Iran og tørlastopkøb

Maersk skuffede på indtjeningen

Der var stor fremgang i omsætningen, da Maersk-gruppen fremlagde kvartalsregnskab torsdag. Til gengæld skuffede indtjeningen, hvilket gik hårdt udover aktien. Containerrederiet Maersk Line ser desuden ud til at skulle have ny finansdirektør.

Søren Skou kæmper med tiden om at levere resultater

Maersk Line kæmper med forretningen og effektivitet

Maersk-gruppen får underskud på 239 mio. dollars i første kvartal

Jefferies: Maersk rammer forbi for ottende kvartal i træk

Torsdag var værste dag for Maersk-aktien i 12 år

Rederier vender Iran ryggen efter atom-exit

Donald Trumps beslutning om at trække USA ud af atomaftalen får nu allerede konsekvenser for shipping- og oliebranchen. I ugens løb meddelte flere selskaber, herunder Maersk Tankers, Torm og Norden, at de forlader Iran for at undgå at blive ramt af amerikanske sanktioner. Olieselskabet Total har også meddelt sin exit.

Maersk Tankers lukker ned i Iran efter Trumps atom-exit

Nemt for Torm at sige farvel til Iran

Norden dropper sine tankforretninger i Iran

Total klar til at droppe milliardaftale på iransk gasfelt

Star Bulk spiller med musklerne i Songa-køb

Det græske tørlastrederi Star Bulk har overtaget hele Songa Bulks flåde på 15 skibe og har nu den største tørlastflåde på børsen i New York. Handlen afslutter en begivenhedsrig måned for rederiet, som dog stadig har mod på mere.

Star Bulk køber hele Songa Bulks flåde

Herman Billung efter aftale med Star Bulk: Skibsværdier kan fortsætte i vejret

Star Bulk har købt stort ind – men udelukker ikke nye handler

Star Bulk har købt 34 skibe siden april

Konkurrenter kritiserer Maersks digitale satsning

De store containerrederier Hapag-Lloyd og CMA CGM kan ikke se fidusen i at bruge den platform, som Maersk er ved at udvikle i samarbejde med IBM. Maersk-chef Søren Skou er dog åben for at overvåge at lukke andre ind i ejerkredsen.

Rivaler afviser blockchain-platform fra Maersk

Maersks topchef er åben for at dele ejerskab af digitalt prestigeprojekt

Kvartalsregnskaber fra danske rederier

Ugen bød desuden på kvartalsregnskaber for en række danske rederier og shippingselskaber.

Zacho efter nyt rødt kvartal: Bedring på vej

Torm holdt sig i plus i første kvartal 2018

Maersk Broker øgede overskuddet i 2017

Pareto: Hafnia Tankers "knuste" markedet

Nordic Tankers ud med million-underskud i 2017

Dansk tørlastoperatør viser fremgang på bundlinjen

