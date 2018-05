Torsdag var værste dag for Maersk-aktien i 12 år

Maersk-gruppen fik grove hug for sit kvartalsregnskab.

Med fald på henholdsvis 8,3 og 8,9 pct. tog både A- og B-aktien et større fald, end det har været tilfældet på en enkelt dag det seneste dusin år. Eller helt præcis til den 27. juni 2006, hvor kursen dykkede 8,37 henholdsvis 9,28 pct.

Faldet svarer til, at selskabet tabte 17,66 mia. kr. i værdi sammenholdt med onsdagens lukkekurs.

Regnskabet viste et driftsresultat EBITDA på 669 mio. dollar for de fortsættende aktiviteter. Selv om det er en fremgang på små 5 pct. i forhold til samme kvartal året forinden, så var det langt under, hvad analytikerne havde forventet. Ifølge Ritzau Estimates lød konsensus på 845 mio. dollar.

"Helt overordnet er det til den svage side for Mærsk i dag, og det skyldes, at omkostningerne i Ocean-divisionen er noget højere, end markedet havde sat næsen op efter. Den fragtede volumen stiger nogenlunde på linje med det ventede, og fragtraten er meget tæt på. Men omkostningsstyringen er ikke så god, sagde Morten Imsgard til Ritzau Finans.

Det danske eliteindeks, C25, led under Mærsk faldet, og endte med at falde 0,1 til indeksniveau 1143,02. Mærsks B-aktie faldt 8,9 pct. til 9252 kr.

