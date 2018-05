Ny rapport peger på biobrændstof som mest økonomiske klimavalg for rederne

Hvordan skal rederne nå frem til at få halveret deres samlede CO2-udslip frem mod 2050?

Den spekulation står alle redere med i øjeblikket, efter at IMO tidligere på forået vedtog en klimaplan for nedbringelsen af CO2 i shipping.

Nu peger konklusionerne i en ny rapport på, at sejlads på biobrændstof kan være den bedst mulige måde økonomisk set for rederne at nedbringe deres udledning af CO2. En af grundene til, at biobrændstof er et godt alternativ, er, at fremstillingsproceduren allerede er kendt fra andre sektorer.

Rapporten er udarbejdet af Lloyd's Register og konsulenthuset University Maritime Advisory Services, som understreger, at selvom hele infrastrukturen endnu ikke er på plads for biobrændstof, så er det den billigste løsning for rederne.

"Rapporten gør det klart, at teknologien er med os i dag, men at der er behov for investeringer både for at bringe teknologien op i større skala og for at opmuntre en bredere optagelse af det. Shippingindustrien har brug for flere forskellige løsninger og investeringer i forskellige teknologier – ikke kun biobrændstof – for at nå fra nedbringelse af CO2 til dekarbonisering," siger Stephanie Draper.

Hun er CCO i organisationen Forum for the Future og medlem af bestyrelsen i SSI, Sustainable Shipping Initiative, som er den organisation, der har betalt for undersøgelsen.

