Her er Maersks nye struktur for regnskaber

Torsdag var første gang, at A.P. Møller-Mærsk offentliggjorde regnskab med den nye struktur. En struktur, der skal afspejle, at selskabet ikke længere ser sig selv som et konglomerat og er på vej ud af olien.

Maersk har en strategi om, at det gerne vil vokse sin forretning på alt det, der ligger ud over transporten af en container fra havn til havn, og det er den nye struktur også et udtryk for.

Det er for eksempel mersalg af logistikydelser, hvor Maersk står for alle led i fragten - og ikke kun sejladsen - eller at hjælpe med finansiering af kundens fragt.

Her er et overblik over den nye struktur, der betyder fire nye forretningssegmenter:

Ocean

Det klart største område målt på omsætning med al containerfragten i Maersk Line og Hamburg Süd samt otte havneterminaler fra APM Terminals, som stort set kun håndterer Mærsks egne containere. I 2017 var omsætningen på 30,95 mia. dollar, mens EBITDA-overskuddet var på 2,78 mia. dollar.

Logistics & Services

Den næststørste division indeholder speditørselskabet Damco samt alle de serviceydelser, der bliver solgt på tværs af Maersk Line, APM Terminals og de øvrige forretningsområder - med undtagelse af Hamburg Süd. Logistics & Services kan sammenlignes med DSV. Divisionen havde i 2017 en omsætning på 5,77 mia. dollar, hvilket gav et EBITDA-overskud på 139 mio. dollar.

Terminals & Towage

Den tredjestørste division indeholder 68 havneterminaler fra APM Terminals, der primært håndterer containere fra eksterne leverandører, samt slæbebådsselskabet Svitzer. Omsætningen var i 2017 på 3,48 mia. dollar og EBITDA-overskuddet på 639 mio. dollar.

Manufacturering & Others

Det klart mindste område, der indeholder Maersk Container Industry, som producerer containere, Maersk Oil Trading, som står for indkøb af bunkerolie, samt en ejerandel i det norske bilfærgerederi Höegh Autoliners. I 2017 lød omsætningen på 1,69 mia. dollar, mens EBITDA-overskuddet var på 173 mio. dollars.

