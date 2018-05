Storbank forudser oliepris på 90 dollars ved svovlreglernes indtog

I 2020 kan prisen på en tønde olie ramme 90 dollars forudser banken Morgan Stanley i ny analyse. Ifølge Bloomberg skyldes stigningen især de nye svovlregler, som skibsfarten står overfor. De nye krav vil få efterspørgslen på destillater og lavsvovlsprodukter til at stige og dermed efterspørgslen på råolie.

Den seneste måned er oliepriserne steget betydeligt og ligger i skrivende stund lige under 80 dollars for en tønde nordsøolie. Det er det højeste niveau siden 2014, hvor prisen toppede og derefter faldt og skabte store problemer for især offshoreindustrien.

Med svovlkravene skal skibe verden over sejle på brændstof med 0,5 pct. svovlindhold fra i dag 3,5 pct i de fleste regioner. Raffinaderier er i øjeblikket ved at finde deres ben i det nye scenarie, hvor der bliver brug for langt mere lavsvovlsholdigt brændstof end tidligere for rederier, der ikke har valgt at installere en scrubber til at rense røgen fra skibene for svovl.

Flere selskaber står ifølge Morgan Stanley godt i det løb. Blandt andre Repsol, Valero og Tupras Turkiye.

"Raffinaderisystemerne i disse selskaber er godt forberedt mod mellemdestillater og brændstof med minimalt svovlindhold, som er den mest fordelagtige kombination efter 2019," skriver banken ifølge Bloomberg.

"Vi forventer, at markederne for råolie fortsat vil være underforsynet, og at trækket på lagrene vil fortsætte. Det vil sandsynligvis understøtte priserne."

