Maersk-rådgiver: Transformation kan tage ti år

A.P. Møller-Maersk, der er i gang med en historisk digital offensiv, kan allerede spore utålmodighed hos aktionærerne. Men store kulturelle forandringer af virksomheder kan tage op mod ti år at gennemføre. Det mener en af verdens førerende eksperter på området, amerikaneren John Weeks, der de seneste fem år har været en af Maersk-koncernens toprådgivere.

Det skriver Berlingske Business.

Den store danske virksomhed er i gang med den største kulturelle omlægning nogensinde i dansk erhvervshistorie. Energiselskabet Maersk Oil er solgt fra, mens resten af virksomheden skal udvikle sig til en digital transportvirksomhed, der fremadrettet skal fragte varer over hele kloden langt mere effektivt end i dag.

"Selskaberne spørger nogle gange, hvor lang tid det tager at ændre kulturen. To år er ikke i nærheden af at være tid nok for store selskaber. Og en af de fejl, store virksomheder begår, er for tidligt at erklære, at målet er nået. Det sker, fordi det er nemt at være utålmodig efter resultater, men sandheden er, at det kan tage ti år at ændre en kultur," siger John Weeks til Berlingske Business og understreger, at han ikke vil snakke specifikt om ændringerne i den 114-årige danske virksomhed.

Det eneste, som Weeks gør klart, er, at Søren Skou er en topchef, der kommunikerer åbent og tydeligt. Det er ikke en selvfølge, påpeger amerikaneren, der udover Maersk har været rådgiver for store globale virksomheder som ABB, British American Tobacco, Nestlé og LafargeHolcim.

