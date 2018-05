Søfartsstyrelsen får flere adresser i Korsør

Søfartsstyrelsen vil for fremtiden have hovedkontor på tre forskellige adresser i Korsør.

Den danske styrelse er lige nu i gang med en stor flytning fra Valby til den sjællandske by, hvor alle medarbejdere ventes at sidde fra midten af næste år. Og det bliver på tre lokationer ved havnefronten i byen, at styrelsen efter planen kommer til at have sine kontorer, fremgår det af en meddelelse.

Siden november 2017 har styrelsen været i gang med at flytte til Korsør. Men udflytningen har undervejs haft en tumultarisk begyndelse, hvor en uenighed om det første hovedkontor i bygningen "Glasværket" fik planerne til at falde til jorden.

Søfartsstyrelsens hovedkontor skal efter planen være placeret i byens tidligere rådhus, i styrelsens tidligere driftscenter samt en bygning, hvor rederiet J. Poulsen lige nu holder til. Foto: Søfartsstyrelsen

"Det er meget glædeligt, at der nu tegner sig en endelig løsning. Med den forventede centrale placering af domicilet får vi en stærk maritim tilstedeværelse på havnen i Korsør, og vi glæder os meget til det," siger direktør Andreas Nordseth i meddelelsen.

Lige nu er der dialog med Slagelse Kommune om en lejeaftale om det tidligere rådhus og politistation i Korsør. Derudover er Bygningsstyrelsen i forhandling med kommunen i forhold til planmæssige forhold om en ombygning af Søfartsstyrelsens tidligere driftscenter.

Endelig forhandler Bygningsstyrelsen også om en overtagelse af rederiet J. Poulsens bygning på Batterivej, fremgår det af meddelelsen.

