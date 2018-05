DFDS vil hente én mia kr til tyrkisk opkøb

Det danske færgerederi DFDS vil sælge nye aktier én mia. kr., som skal bruges til at finansiere opkøbet af det tyrkiske rederi U.N. Ro-Ro.

Rederiet skriver i en fondsbørsmeddelelse, at det udsteder 3.000 nye aktier med en nominel værdi på DKK 20 pr. stk., hvilket svarer til fem pct. af den registrede aktiekapital. Provenuet fra emmissionen ventes at være én mia. kr.

"Udbuddet sker i forbindelse med DFDS' køb af U.N. Ro-Ro til en værdi på EUR 950 mio. på gældsfri basis som annonceret 12. april 2018. U.N. Ro-Ro er Tyrkiets største operatør af fragtfærge-ruter i Middelhavet og forbinder Tyrkiet med Italien og Frankrig. Med købet udvider DFDS rutenetværket til at omfatte det hurtigtvoksende transportmarked mellem Tyrkiet og EU," lyder det i meddelelsen.

Ifølge selskabet vil emissionen være med til at "sikre overensstemmelse med DFDS' målsætning for kapitalstrukturen og for at fastholde finansiel fleksibilitet".

De nye aktier udstedes uden fortegningsret og til markedskurs, oplyser selskabet. Ifølge selskabet er man dog allerede sikret 400 mio. fra Lauritzen Fonden, der ejer 42 pct. af aktierne i DFDS.

Fonden har afgivet et "uigenkaldeligt bindende forhåndstilsagn om at ville tegne nye aktier i udbuddet for op til 400 mio. kr. til tegningskursen fastsat via bookbuilding-processen," lyder det i meddelelsen.

