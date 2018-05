Rederne ser intet behov for mere kontrol med anløbsregel

Brancheforeningen Danske Rederier ser intet behov for at øge kontrollen med, om rederier bruger illegal arbejdskraft på danskflagede skibe.

Det var ellers kravet fra søfolkenes fagforbund ITF, efter at rederiet Sirius Shipping for nylig blev idømt en millionbøde for at have brugt filippinske søfolk uden arbejdstilladelse på fire danske skibe.

Ifølge ITF er sagen udtryk for et større problem, hvor rederier ustraffet bryder udlændingeloven, fordi ingen myndigheder går ombord på skibene for at tjekke, om søfolkene har de rette papirer.

Det må være op til dem, der fremsætter påstanden, at påvise problemet, hvilket jeg ikke mener, at de har gjort endnu Anne Windfeldt Trolle, direktør, Danske Rederier

Det er dog ikke opfattelsen hos Danske Rederier, som vil se beviser for omfanget af problemet, hvis kontrollen skal intensiveres.

"Jeg kan ikke se, at der skulle være et særligt behov for mere kontrol. Det må være op til dem, der fremsætter påstanden, at påvise problemet, hvilket jeg ikke mener, at de har gjort endnu. Det er ikke, fordi jeg er imod kontrol - tværtimod. Det er bare ressourcekrævende at ændre en masse procedurer og kontroller, fordi nogen har en formodning om, at der er et problem. Det skal konkretiseres," siger direktør Anne Windfeldt Trolle til ShippingWatch.

Ifølge udlændingeloven skal søfolk uden for EU have arbejdstilladelse, hvis de arbejder på et danskflaget skib i international trafik og anløber en havn i Danmark mere end 25 gange inden for 12 måneder.

To sager afgjort

Der er dog ingen myndigheder, som fører aktiv kontrol med, om reglen bliver overholdt.

Ansvaret hører under Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI). Men styrelsen går hverken ombord på skibene for at tjekke sømændenes arbejdstilladelser, og den holder heller ikke øje med, hvor ofte et skib anløber en dansk havn.

Indtil videre er to sager blevet afgjort, efter at ITF har anmeldt dem. Begge sager er blevet anmeldt for flere år siden, men er først blevet afgjort for nylig. I den første sag blev rederiet Blue Star Line frikendt, mens Sirius Shipping modtog en bøde på 1,5 mio. kr.

Afgørelsen i den første sag er anket, mens det er uvist, hvorvidt Sirius Shipping vil anke sin dom.

Anløbsreglen "Udlændinge (borgere uden for EU, red.) skal have arbejdstilladelse for at tage lønnet eller ulønnet beskæftigelse, for at udøve selvstændig erhvervsvirksomhed eller for mod eller uden vederlag at udføre tjenesteydelser her i landet. Arbejdstilladelse kræves tillige til beskæftigelse på dansk skib eller luftfartøj, der som led i rutefart eller i øvrigt regelmæssigt ankommer til dansk havn eller lufthavn." Kilde: Udlændingeloven § 13. Knap for faktaboks Vis Mere

Anne Windfeldt understreger, at det er hendes opfattelse, at rederierne generelt er meget opmærksomme på, om de overholder kravet om arbejdstilladelelse til søfolk fra tredjelande.

"Man kan så altid diskutere, om de 25 anløb er rimeligt. Det foregår der hele tiden politiske drøftelser om. Rederierne vil jo gerne have, at grænsen kommer lidt højere op, fordi så er der lidt mere fleksibilitet, mens der er politikere som gerne vil sætte grænsen ned," siger hun.

"Hvis dommen mod Sirius Shipping bliver anket, så bliver spørgsmålet så prøvet igen, og det vil da være interessant. Men hvis ikke, så har vi reglen som den står, og så retter rederierne sig efter det," siger Anne Windfeldt Trolle til ShippingWatch.

