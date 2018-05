Afskiberorganisation får ny formand

Sammenslutningen af afskibere, Global Shippers Forum, har fået ny formand.

Det er Sean Van Dort, der får posten, og han er direktør for logistik og digital service integration for det srilankanske selskab MAS Capital, oplyser GSF i en meddelelse.

Sean Van Dort har været medlem af bestyrelsen i Global Shippers Forum siden 2015, og han afløser Bob Ballantyne på posten som formand.

"På grund af den kloge rådgivning fra Bob Ballantyne, som jeg er glad for forbliver i bestyrelsen for GSF, og den enorme indsats fra generalsekretær Chris Wels, har GSF fået en massiv inflydelse i at facilitere global handel og sikre, at lastejernes behov og prioriteter bliver respekteret i international handel og hos transportselskaber," siger Sean Van Dort i forbindelse med udnævnelsen.

Global Shippers Forum blev oprettet i 2006 for at give afskiberne en fælles stemme over for rederierne.

