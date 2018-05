Konkurrent angriber Color Lines regnestykke i flagstrid

En konkurrent sår nu tvivl om Color Lines hovedargument for, hvorfor rederiet burde have lempeligere vilkår for sine udenrigsfærger.

Color Line har i årevis forsøgt at få lov til at flage sine to udenrigsfærger ud fra det ordinære norske skibsregister (NOR) og ind i Norsk Internationalt Skibsregister (NIS), hvor vilkårerne er bedre.

Får man ikke lov, har rederiet truet med at udflage færgerne til Dansk Internationalt Skibsregister (DIS). Ifølge en tidligere beregning fra Color Line vil det give en årlig besparelse på 150 mio. kr.

Men det regnstykkee holder ikke, siger konkurrenten Fjord Line i et interview med branchemediet Sysla.

Færgerederiet, som blandt andet sejler til Hirsthals, har fire passagerskibe under DIS-flag og oplever ikke, at der er penge at spare i forhold til at sejle under norsk flag. Tværtimod har Fjord Line tabt penge de seneste år, hvor den danske krone er styrket.

Hvis vi havde flaget vores skibe om fra DIS til NOR i dag, ville det have givet en positiv årseffekt på mellem 10 og 15 mio. norske kr. Rickard Ternblom, koncerndirektør, Fjord Line

"Hvis vi havde flaget vores skibe om fra DIS til NOR i dag, ville det have givet en positiv årseffekt på mellem 10 og 15 mio. norske kr. Og da har vi ikke engang taget med casinoindtægterne, som ville udgøre flere millioner kroner," siger koncernchef Rickard Ternblom til Sysla.

Han peger på, at valutaeffekten udlignede fordelen ved det danske flag allerede i 2015.

Sysla har været i kontakt med Color Line, som ikke længere vil udtale sig om en mulig besparelse ved at skifte skibsregister.

Det står dog klart, at truslen om udflagning har været medvirkende til, at den norske regering i øjeblikket overvejer et lovforslag, som tillader rederiet at omflage de to skibe til det mere gunstige NIS-register.

Forslaget har udløst protester fra fagforbund i Norge og Danmark, som frygter, at mange skandinaviske arbejdspladser vil gå tabt, hvis det bliver vedtaget.

