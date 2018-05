DFDS lover mere til aktionærerne

Onsdagens kvartalsregnskab fra DFDS ser ud til at være blevet taget godt imod af aktiemarkedet, hvor selskabets aktie indtil videre er steget med 2,6 pct.

Men sammenlignet med billedet for præcist et år siden, er der i store træk tale om en status quo for aktien, der i de foregående år eller har været inde i en stigende trend. Sammenligner man den seneste lukkekurs fra 8. maj med den tilsvarende dato sidste år, er aktien på et år faldet med 0,4 pct.

Over for ShippingWatch peger CEO Niels Smedegaard dog på flere faktorer, der kan være med til at fastholde DFDS-væksten i fremtiden.

"Vores opgave er selvfølgelig at fortsætte udviklingen af selskabet, så det kan være en attraktiv historie også for aktionærerne," siger Niels Smedegaard til ShippingWatch og fremhæver blandt andet opkøbet af den tyrkiske operatør U.N. RoRo, der blev annonceret for nylig.

"Vi investerer i skibe, når vi får nogle rigtig gode muligheder, som vi synes, vi har fået ved bygning af tonnage i Kina. Vi har vel det største nybygningsprogram i gang, både på roro- og ropax-side, og det kan være med til at øge vores forretning, at vi kan vokse med vores kunder. Vi har et mere attraktivt netværk, som gør, at folk synes, det er godt at gøre forretning med os og så investerer vi i digitale løsninger," siger Niels Smedegaard og uddyber:

"Så vi regner med også at være med på den lange bane, og jeg synes generelt, at tingene ser fornuftige ud i øjeblikket."

Af de seks aktive analytikere, der fremgår på Bloomberg, har fire en købsanbefaling på DFDS-aktien, mens to har en hold-anbefaling. Kursmålet varierer alt fra 385 kr. til 475 kr.

Analytiker: Ikke en opjustering i min bog

I forbindelse med kvartalsregnskabet opjusterede DFDS sine forventninger til omsætningsvæksten for 2018.

Forventningerne er dog ikke noget, der kommer til at rykke særligt på selskabets indtjening, lyder kommentaren fra Danske Banks senior aktieanalytiker Finn Bjarke Pedersen til Ritzau Finans.

"De får noget mere logistikomsætning. Det er der ikke indtjening i - i hvert fald kun meget lidt. I min kogebog er der ikke tale om en opjustering," siger Finn Bjarke Petersen til Ritzau Finans

Med nyerhvervelsen U.N. RoRo venter DFDS for driften (ebitda) et resultat i spændet 3 til 3,2 mia. kr. Fraregnet den tyrkiske operatør er forventningerne til driften uændrede, understreger Finn Bjarke Pedersen.

Han tilføjer, at resultaterne stort set lander som ventet.

"Vi ventede, at logistikken skulle gøre forskellen. Det gjorde den også. I shippingdivisionerne er Baltikum en lille spids under ventet, og passagershipping er også ringere end ventet. Nordsøen er som ventet, og den Den Engelske Kanal er lidt bedre end ventet," siger Finn Bjarke Petersen ifølge Ritzau Finans.

Analytikeren har en købsanbefaling på aktien og et kursmål på 410 kr.

