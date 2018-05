Cyperns shippingminister skruer op for vækstambitioner

Cypern udnævnte tidligere i år sin første shippingminister i Middelhavslandet, der er verdens 11. største flagnation, og nu har ministeren fortalt om nogle af sine ambitiøse planer.

Det skriver Bloomberg.

Natasa Pilides siger, at hun har store planer om at udvikle Cyperns maritime klynge yderligere, efter at den er vokset betydeligt over den seneste årrække.

"Selv om vi er et lille land, er vi allerede en stor aktør i internationale shippingforretninger, men vi vil være endnu større og bedre," siger Natasa Pilide.

I de seneste år har flere rederi- og maritimt-relaterede virksomheder etableret sig på Cypern tiltrukket af et attraktivt skattemiljø som bl.a. tonnageskat, der anvendes i en række EU-lande.

Cypern rangerer som verdens tredje største inden for ship management, og landet repræsenterer omkring en femtedel af den flåde, hvor skibsejere lægger driften af skibene ud til andre.

Cypern er nævnt som nyt hjemsted for flere britiske shippingsselskaber i forbindelse med briterne udtræden af EU. Ifølge Pilides har foreløbig et selskab besluttet sig, mens andre er tæt på at træffe beslutning.

