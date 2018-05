Nordea: Afnotering af Maersk-aktien kan være på vej

Storbanken Nordea ser det som en mulighed at A.P. Møller-Maersk kan ende med at blive helt privatejet og dermed afnoteret fra den danske fondsbørs.

Det skriver Børsen baseret på et notat fra aktieanalytiker Jesper Bamberger, der dækker Maersk. Dog understreger analytikeren, at banken ikke forventer en afnotering af aktien på kort sigt. Dog skal det anses som en potentiel langsigtet kursdriver, der understøtter Nordeas langsigtede positive syn på Maersk-aktien, lyder det i notatet ifølge mediet.

"Vores konklusion er, at A.P. Møller-Maersk meget vel kunne være det næste C25-selskab, der bliver taget af børsen efter TDC. Aktien er faldet 35 pct. siden toppen i 2017, og den nuværende lave aktiekurs ses som et godt udgangspunkt for familien til at købe resten af aktierne. Familien ejer gennem investeringsselskabet A.P. Møller Holding over 53 pct. af aktierne i dag," skriver Jesper Bamberger i sit notat ifølge Børsen.

Nordea vurderer, at Mærsk-familien skulle være interesseret i at tage Maersk af børsen for blandt andet at kunne lægge fokus på den omfattende transformation af selskabet uden støj fra aktiemarkedets mere kortsigtede fokus, fremgår det i notatet.

