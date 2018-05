Avis: Danske rederier mærket af Trumps handelskrig

USA's præsidents offensive tilgang til frihandel og den efterfølgende handelskrig mellem USA og Kina kan nu for alvor mærkes hos danske rederier, skriver Børsen.

Et eksempel er Norden, hvor kunderne nu foretrækker at booke en last af gangen frem for to.

"Der er kommet en nervøsitet i markedet i kølvandet på det her, og det får folk til at frygte, at andre varegrupper end stål og aluminium bliver ramt," siger Jan Rindbo, adm. direktør i Norden til avisen.

Den amerikanske handel udgør en femtedel af Nordens samlede forretning.

Også hos Danske Rederier er man bekymrede, og det samme gælder udenrigsminister Anders Samuelsen, der til Børsen kalder udviklingen med handelskrigen for alvorlig.

"En Twitter-kommentar kan ændre tørlastmarkedet"

Norden får overskud på 9 mio. dollars i første kvartal

Norden nævnes som køber af Kirk-skibe