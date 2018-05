A.P. Møller Holding taber milliarder på kursskifte i Maersk

Det var en dyr fornøjelse for A.P. Møller Holding at eje Maersk-gruppen i 2017.

Den storstilede opsplitning af det tidligere konglomerat har medført store tab på olieselskaberne, som er ved at blive solgt fra for at skabe en rendyrket transportkoncern.

Tabene betyder, at værdien af holdingselskabets investering faldt med flere milliarder i forhold til året før. Det fremgår af årsregnskabet for A.P. Møller Holding A/S, som er ejet af A.P. Møller-fonden og kontrolleret af Mærsk-familien.

Robert Mærsk-Uggla, som står i spidsen for A.P. Møller Holding, mener dog fortsat, at det var den rigtige beslutning at ændre kursen for Maersk-gruppen.

"A.P. Møller-Mærsks forvandling er stadig i gang næsten to år efter udmeldingen om at ændre strukturen. Det er ikke nogen overraskelse, når man tænker på ændringernes omfang," skriver han i sin ledelsesberetning.

"Som vi ser det, så er den planlagte udskillelse af energiforretningen korrekt og nødvendig for at blive mere handlekraftig og sikre mere fokuserede selskaber, hvor bestyrelsen og ledelsen har mere tid til at få i dybden med presserende strategiske emner," lyder det fra Mærsk-arvingen.

A.P. Møller Holding A/S blev oprettet i 2013 og er familiens holdingselskab. Det dækker over aktieposter i Maersk, Danske Bank, Maersk Tankers og A.P. Møller Capital. Robert Mærsk-Uggla er CEO, mens Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla er formand.

Tjener milliarder på Danske Bank

Det er første gang, at selskabet fremlægger en detaljeret årsrapport, hvor det beskriver årets udvikling og sin fremtidige strategi. Det sker, efter at A.P. Møller Holding er vokset markant og nu er moderselskab for både Maersk-gruppen, Maersk Tankers og A.P. Møller Capital.

Ikke overraskende bærer regnskabet præg af tabene i Maersk-gruppen.

I 2017 nedskrev Maersk værdierne kraftigt i Maersk Drilling, Maersk Supply Service og Maersk Tankers, men APM Terminals også blev ramt. Det betyder, at nettoværdien af aktiverne i A.P. Møller Holdings ejerskab af gruppen er faldet til 93,9 mia. kr., hvilket er en nedgang på 3,6 mia. kr. fra 2016 til 2017.

A.P. Møller Holding A/S A.P. Møller Holding blev oprettet i 2013 og er et holdingselskab kontrolleret af Mærsk-familien. Det dækker over investeringer i: A.P. Møller-Mærsk A/S: 41,51 pct. med en stemmeandel på 51,23 pct.

Danske Bank: 20 pct.

Maersk Tankers: 100 pct.

Maersk Product Tankers: 100 pct.

A.P. Møller Capital: 51 pct. med en stemmeandel på 68 pct. Dertil kommer dividende til A.P. Møller-fonden, som uddeler donationer. Knap for faktaboks Vis Mere

Mens investeringen i Maersk-gruppen er blevet mindre værd, går det til gengæld fremad for holdingselskabets anden store investering, Danske Bank. Her ejer selskabet 20 pct. af aktierne, som blev købt med et lån på 10 mia. kr. i 2015.

Kun få år senere er lånet tilbagebetalt, mens nettoværdien af aktiverne er steget til 43 mia. kr.

Mærsk-familien kan samtidig glæde sig over at få en andel af bankens milliardoverskud for 2017. I alt tjente banken 20,9 mia. kr. sidste år, hvoraf holdingselskabet fik 4,2 mia. kr.

Det gode resultat i Danske Bank opvejer tabet i Maersk-gruppen, og A.P. Møller Holdings bundlinje lander derfor i et plus på 1,4 mia. kr. mod et underskud i samme størrelsesorden sidste år.

Samtidig er nettoværdien af de samlede aktiver steget til 136 mia. kr., hvilket er en stigning på 2 mia. kr. i et begivenhedsrigt år for holdingselskabet.

Købte Maersk Tankers

A.P. Møller Holding A/S trak overskrifter i september 2017, da familien besluttede sig for at købe Maersk Tankers ud af Maersk-gruppen.

Salget skete som led i den nye strategi, hvor olieaktiviteterne skal sælges fra for i stedet at satse på containerforretningen med kronjuvelen Maersk Line i spidsen.

Foruden Maersk Tankers er Maersk Oil blevet solgt til det franske olieselskab Total, mens Maersk Drilling og Maersk Supply Service fortsat mangler at finde nye ejere.

Købet af Maersk Tankers løb op i 1,17 mia. dollars og betyder, at rederiets skibe er lagt ud i et joint venture den japanske koncern Mitsui, der vil eje 30 pct. af skibene, mens der mulighed for at få nye partnere.

Indtil videre har ejerskabet været tabsgivende. De svære markedsvilkår betyder, at rederiet har fået et underskud på lidt over en halv mia. kr.

Holdingselskabet gjorde sig også bemærket i løbet af året ved at stifte investeringsselskabet A.P. Møller Capital. Selskabet har fokus på Afrika og er i øjeblikket i dialog med det zambianske energiselskab Copperbelt Energy Corporation om en mulig handel.

