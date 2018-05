Maersk klar med ny regnskabsstruktur

A.P. Møller-Mærsk vil med effekt fra regnskabet for første kvartal 2018 anvende en ny finansiel rapporteringsstruktur. Det oplyser selskabet i en meddelelse tirsdag aften.

Den nye struktur deler virksomhedens regnskab op fire hovedområder: Ocean, Logistics & Services, Terminals & Towage og endelig Manufacturing & Others.

Ocean-området dækker over Maersk Lines og Hamburg Süds aktiviter til havs samt APM Terminals' transshipment hubs'. Logistics & Services omfatter aktiviteterne på land og inden for logistik hos Damco, Maersk line og APM Terminals. Terminals & Towage dækker over APM Terminals gateway-terminaler og Svitzers forretningsområde. Til sidst er der Manufacturing & Others, som blandt andet indbefatter Maersk Container Industry.

A.P. Møller-Mærsk ønsker med den nye segmentering at justere den strategiske fokus på at skabe en større vækst på de landbaserede aktiviteter i forhold til forretningen til havs, så selskabet kan skabe en mere stabil langsigtet forretning, der vil være "mindre afhængig af fragtrater".

"Den nye rapporteringsstruktur understøtter den strategiske bevægelse mod at blive et integreret containerlogistik-selskab med 'en bundlinje'," hedder det.

Oplysningerne om den nye struktur er på linje med, hvad selskabet gav udtryk for på sin kapitalmarkedsdag den 20. februar 2018.

Mærsk oplyser, at den nye regnskabsstruktur ikke påvirker det rapporterede regnskab for 2017, men at de tidligere oplyste tal ikke er sammenlignelige med de kommende tal i den nye struktur, og derfor har koncernen beregnet de tilsvarende tal for 2017.

De genberegnede regnskabstal for 2017 viser, at Ocean er langt det største forretningsområde med en omsætning på 22,0 mia. dollar og et driftsresultat (EBITDA) på 2777 mio. dollar, hvilket svarer til en margin på 13 pct.

Logistics & Services vil blive det næststørste forretningsområde, da det i 2017 nåede en samlet omsætning på 5772 mio. dollar og et driftsresultat (EBITDA) 139 mio. dollar. Det gav en mindre driftsmargin på 2 pct.

Terminal & Towage fik i 2017 en samlet omsætning på 3481 mio. dollar og et driftsresultat (EBITDA) på 639 mio. dollar, svarende til en driftsmargin på 18 pct.

Endelig er der Manufacturing & Others, som i det forgangne regnskabsår landede et salg på 1689 mio. dollar og et driftsresultat (EBITDA) på 173 mio. dollar. En margin på 10 pct.

Den nye struktur påvirker ikke forventningerne for 2018. A.P. Møller-Mærsk venter derfor fortsat en højere indtjening i 2018, hvor selskabet regner med et overskud, der er højere end de 356 mio. dollar, som blev tjent i 2017. Samtidig venter koncernen et driftsoverskud før af- og nedskrivninger (EBITDA) på 4-5 mia. dollar mod 3,5 mia. dollar i 2017.