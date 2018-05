Redere roder stadig rundt i regler for ballastvand i USA

Det er fortsat svært for rederierne at overholde reglerne for ballastvand i amerikansk farvand.

Siden begyndelsen af 2016 har USA krævet, at både gamle og nye skibe begynder at installere systemer til rensning af ballastvand. Flere redere har dog klaget over, at reglerne er svære at forstå, og måske derfor har mange også svært ved at overholde dem.

Den amerikanske kystvagt, som står for håndhævelsen, skriver i sin årsrapport, at antallet af overtrædelser er tæt på fordoblet i 2017.

Sidste år opdagede kystvagten 219 overtrædelser mod 110 overtrædelser i 2016. Det er en stigning på 99,1 pct. Den kommer samtidig med, at antallet af kontroller kun er steget med 1,9 pct.

Ifølge kystvagten skyldes stigningen, at mange besætninger ikke føler sig trygge ved at bruge systemerne.

"Manglende kendskab og træning i at bruge BWM'ser (ballastvandssystem,red.), vedligeholdelse af BWM-planen for det specifikke skib og implenteringen af en BWM-strategi er fællestrækkene i overtrædelserne," lyder det i rapporten.

"I nogle sager opdagede kystvagten, at BWM kun blev brugt under rejser i USA, og at besætningerne havde fået lidt eller ingen træning i at bruge og vedligeholde systemet," skriver den amerikanske kystvagt i sin årsberetning.

Foto: Port State Control in the United States, Annual Report 2017

At systemerne kan være svære at bruge blev understreget af en undersøgelse foretaget af klassesselskabet ABS i august 2017. Her svarede skibsejerne, at 43 pct. af ballastvandsystemerne på deres skibe enten var problematiske eller ude af drift.

Samtidig har miljøchefen for rederigruppen Scorpio Group kritiseret leverandørerne for ikke at være gode nok til at oplære besætningerne i at bruge deres systemer.

"Det er vigtigt, at leverandørerne skruer op for deres service og træning efter salget, for hvis systemet er ude af drift, så har vi brug for hurtige svar og løsninger, så vi kan efterleve reglerne – især i forhold til den amerikanske kystvagt. I øjeblikket hænger mange producenter af ballastvandsystemer i bremsen," sagde Ole Christian Schrøder til ShippingWatch i februar 2018.

Det står dog klart, at rederierne og deres besætning bliver nødt til at lære det de kommende år, hvor det gradvist bliver lovpligtigt at rense sit ballastvand over hele verden. Senest fra september 2019 skal alle skibe sørge for at rense deres ballastvand.

