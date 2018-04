Kirk Johansen-familien vil ud af shipping

Opdateret 26.04.2018 kl. 11:53 med interview med CEO Kim Gulstad.

Investeringsselskabet Kirk Kapital, som er ejet af efterkommere til legetøjsgiganten Legos grundlægger Ole Kirk Christiansen, har besluttet sig for at sige helt farvel til shipping.

Selskabet, der er ejet af grenen Kirk Johansen, vil derfor sætte sine fem produkttankskibe i MR-klassen til salg som led i en større restrukturering af selskabet, som er i gang nu.

Vi er ikke pressede sælgere i den forstand. Det her er simpelthen et spørgsmål om et ændret strategisk fokus, så når vi får de rigtige værdier, så vil vi afhænde dem. Kim Gulstad, CEO, Kirk Kapital

Over for ShippingWatch understreger CEO Kim Gulstad, at beslutningen er truffet som del af en strategisk gennemgang af investeringerne.

"Vi vurderer, at det rigtige for Kirk Kapital fremadrettet dels er at opbygge en portefølje af minoritetsposter i mellemstore skandinaviske virksomheder og dels en portefølje af mere finansielle produkter. Og i lyset af det falder vores skibsaktiviteter lidt udenfor, så det er egentlig det, der ligger til baggrund," siger han til ShippingWatch.

Har ikke travlt

Derfor er der tale om et endeligt farvel til shippingindustrien, fastslår han. Kirk Kapital har ejet skibe i omkring ti år.

"Det vil det blive på sigt. Vi fortsætter med vores aktiviteter, indtil vi synes, at vi får den rigtige pris for vores skibe. Vi har ikke travlt med at komme af med de skibe, men når vi vurderer, at det er opportunt, så vil vi søge at afhænde dem," siger Kim Gulstad.

Han ønsker ikke at kommentere, hvilke aftagere til skibene, Kirk Kapital har i kikkerten. Og heller ikke hvor lang tid, investeringsselskabet forventer, at salgsprocessen vil tage.

"Vi er ikke pressede sælgere i den forstand. Det her er simpelthen et spørgsmål om et ændret strategisk fokus, så når vi får de rigtige værdier, så vil vi afhænde dem," siger Kim Gulstad om skibene, som Hafnia Management har drevet.

"Vi har været fint tilfredse med det samarbejde, vi har haft med dem og en række andre partnere, som vi har arbejdet med," lyder det fra Kim Gulstad.

Tager stor nedskrivning

Beslutningen om at udfase shippingaktiviteterne betyder, at Kirk Kapital i sit regnskab tager en nedskrivning på sine fem produkttankskibe.

Nedskrivningerne for skibene, der betegnes som "ikke fortsættende aktiviteter" lyder på 224 mio. kr. Og driften af skibene er med til at hive resultatet for 2017 ned til et niveau på minus 182 mio. kroner, som Kirk Kapital selv kalder skuffende.

"Det er selvfølgelig altid ærgerligt at komme ud med et skuffende resultat, som skyldes nedskrivningerne på shippingaktiviteterne og ejerandelen i Alliance+. Men jeg er optimistisk, når jeg ser på fremtiden. Vi har i 2017 og begyndelsen af 2018 foretaget flere gode investeringer, og vi har mere på vej," siger Kim Gulstad.

