Rederi har fået kontakt til kidnappet søfolk

Det hollandske rederi ForrestWave har fået kontakt til de11 søfolk, som blev kidnappet under et piratangreb i Nigeria i weekenden.

Søfolkene blev taget som gidsler, da piraterne lørdag gik ombord på skibet FWN Rapide. Det skete, mens skibet var på vej ind i den nigerianske havn Port Harcourt. Tre søfolk, hvoraf en blev fundet mandag efter at have gemt sig på skibet i flere dage, undslap.

Siden angrebet har rederiet forsøgt at få kontakt til de forsvunde besætningsmedlemmer. Det er nu lykkes at komme igennem til søfolkene, som alle er i live og samlet det samme sted. Det oplyser ForestWave ifølge World Maritime News.

"ForestWave fortsætter med at gøre alt, hvad der er muligt for at sikre en hurtig løsladelse af søfolkene, hvilket stadig er vores topprioritet. Familierne til de tilfangetagne bliver løbende informeret om situationen for deres elskede," lyder det i meddelelsen.

Rederiet ForestWave har hjemme i Gronningen i Holland og dækker over en større flåde af fragtskibe. FWN Rapide er et general cargo-skib fra 2005. Det sejler under hollandsk flag og var på vej fra Ghana til Nigeria, da det blev angrebet af piraterne.

