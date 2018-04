Skibe fra USA ændrer kurs efter ny kinesisk afgift

Tre laster med korntypen durra fra USA mod Kina har ændret destination til Saudi-Arabien, efter de er blevet overtaget af en privat køber.

Det skriver Reuters.

På baggrund af Thompson Reuters Eikon ship tracking data skrev mediet tidligere tirsdag, at et skib, der sejlede fra Texas i USA den 3. marts med en last bestående af 69.842 tons durra, ændrede sin kurs til Dammam i Saudi-Arabien. De tre laster blev solgt til en pris på 190 dollars pr. leveret ton, lyder det fra en kilde ifølge Reuters.

Ifølge nyhedsmediet har flere skibe med amerikanske durra-laster ændret kurs, siden Kina i sidste uge ramte den amerikanske fragt af durra til landet med et såkaldt anti-dumping-depositum på 178,6 pct. på korntypen.

Durra er en korntype, som anvendes i dyrefoder og til fremstilling af alkohol. Foto: Sue Ogrocki/AP/Ritzau Scanpix

Med et depositum vil en last på 60.000 tons durra nu være omkring 27 mio. dollars værd, næsten end fordobling. Ifølge nyhedsmediet vil det sandsynligvis være kinesiske importører, der vil skulle betale depositummet, og som dermed vil tage den største risiko ved afgiften.

Reuters skriver videre, at nogle af Kinas importører af durra har bedt regeringen om at droppe depositummet på de amerikanske laster, der allerede er på vej til landet.

En unavngiven kilde siger, at hans selskab arbejder på at få regeringen til at begrænse afgiften til skibe, der er blevet lastet i amerikanske havne efter 18. april.

