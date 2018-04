OOCL og Microsoft satser på kunstig intelligens

De to store spillere på hver sit felt, containerrederiet OOCL og softwaregiganten Microsoft, har indledt et samarbejde om, hvordan kunstig intelligens (AI) kan bruges i shippingindustrien.

Samarbejdet betyder, at 200 personer i det kommende år vil arbejde på at anvende kunstig intelligens i shippingoperationer. Det forventes, at der kan skabes løsninger mellem Microsofts asatiske udviklingsafdeling MSRA og OOCL, som kan spare OOCL for 10 mio. dollars årligt. Det fremgår af en meddelelse fra de to selskaber.

"Partnerskabet mellem MSRA og OOCL viser vores stærke udvikling frem mod at revolutionere shippingindustrien," siger Cally Chan, der er general manager for Microsoft Hongkong i meddelelsen.

OOCL er verdens syvendestørste containerrederi og er noteret på børsen i Hongkong. Rederiet har mere end 360 kontorer fordelt i 70 lande.

