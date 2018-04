Clarksons tynget af lav aktivitet i shipping og offshore

Der har ikke været så meget gang i butikken på skibssalg i første kvartal, og dermed har mæglerne ikke haft så travlt.

I hvert fald ikke verdens største mæglerhus, der på baggrund af aktiviteten i første kvartal nedjusterer forventningerne til hele året.

"I første kvartal kom Clarksons i en del modvind. Det udfordrende miljø i kapitalmarkederen for shipping og offshore har ført til, at finansielle transaktioner er blevet udskudt og har forværret en stille periode for køb- og salgsaktiviteterne i gruppen på tværs af shipping og offshore," skriver Clarksons i en meddelelse selskabets hjemmeside.

Clarksons har udover at have mindre at lave også mærket konsekvenserne af en lavere dollarkurs ligesom lavere tankrater har haft betydning.

"Samlet set har det resulteret i et fiannsiel resultat, som er lavere end tidligere forventet i bestyrelsen. Mens det endnu er for tidligt at afgøre den præcise betydning, forventes indtjeningen både for første halvår og hele året at blive betydeligt lavere end sidste år," skriver Clarksons.

Clarksons indtjening er vokset med 12 procent

Dansk skibsmægler går sammen med nordmænd i offshore-sats

Lightship Chartering åbner nye kontorer og er klar til opkøb