Amerikansk havneoperatør skal teste Maersk og IBM's digitale satsning

Holt Logistics har investeret i Maersk og IBM's nye blockchainplatform, som det amerikanske selskab nu skal teste.

Holt Logistics skal pilotteste platformen i terminalen Packer Avenue Marine Terminal i det sydlige Philadelphia, fremgår det af en pressemeddelelse udsendt af selskabet.

"Investeringen i blockchainplatformen er en ny investering i fremtiden for Port of Philadelphia, selvom den adskiller sig fra andre tidligere investeringer i faste værdier som kraner og forbedringer af faciliteter, og den er designet til at reducere omkostningerne og betydeligt kunne forbedre havnens mulighed for at skabe værdi for kunderne," siger Thomas J. Holt, der er direktør for Holt Logistics.

Han kalder blockchain for fremtidens industri.

"Vi byder Holt velkommen som en af de første kunder til vores nye platform, som vi tror vil tilføre effektivitet og forbedringer til alle deltager gennem digitale løsninger bakket op af blockchain og andre innovative teknologier," siger Michael J. White, der er direktør for Maersk og IBM's samarbejde.

