Sydkoreansk reder vil købe 30 feederskibe af Vroon

Det sydkoreanske rederi Sinokor Merchant Marine har rettet blikket mod potentielt biliigt tonnage og vil købe op mod 30 feeder-skibe drevet af hollandske Vroon.

Det skriver flere medier, efter at Vroon i begyndelse af denne uge landede en redningsplan efter lange forhandlinger med sine långivere. En plan, der fik CEO Coco Vroon til at trække sig fra det familie-ejede rederi.

Skibene, der nu står til at blive overtaget af Sinokor, har ifølge Fairplay hver en størrelse på mellem 698 teu til 1.794 teu og vil tilføje mindst 20.000 teu til Sinokors nuværende flåde. Antagelsen er, at de nye skibe vil blive sat ind på intra-asiatiske ruter, måske på charter til andre rederier. Prisen er ukendt.

NordLB var en af bankerne, der var med til at trække stikket på Vroon, og som er i gang med at mindske sin store eksponering i shipping. Ifølge Lloyds List har banken, der er en af ejerne af skibene, forsøgt at komme af med skibene siden sidste år. Derfor er banken klar til at give en god pris til en ny ejer, oplyser en kilde.

Sinokor står til at slå sin containerforretning sammen med et andet sydkoreansk rederi Heung-A Shipping og vil tilsammen have en flåde på 46 skibe.

