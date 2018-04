Frygt for yderligere sanktioner skyder metalpriser i vejret

Spekulationer om yderligere amerikanske sanktioner mod Rusland har sendt prisen på nikkel og andre metaller i vejret. Prisen på aluminium er også steget.

Det skriver Bloomberg News.

Flere handlere frygter, USA vil sende yderligere sanktioner mod russiske selskaber, det har fået Nikkel-prisen til at stige med 10,6 pct. til 15.315 dollar per ton. Derudover er produktionen af nikkel faldet 18 pct. hos producenten Vale, samtidig har BHP Billiton opjusteret sin forventning til efterspørgslen af elbiler.

Aluminiumsprisen har taget et hop på 5,2 pct.

Selskabet Rusal, der er verdens næststørste producent af aluminium, blev fredag 6. april ramt af de hidtil skrappeste sanktioner fra USA over for russiske oligarker - ekstremt rige russere - med tæt kontakt til Putin. Rusal ejes af Oleg Deripaska, er i særdeleshed den person, som USA ønsker at ramme.

Mandagen efter faldt Rusal over 20 pct. på børsen i Moskva. Siden nytår er aktiekursen tæt på halveret.

USA og EU har påført Rusland en række sanktioner. Dels for at annektere den ukrainske halvø Krim i 2014, og dels for at støtte prorussiske oprørere i Ukraine.

