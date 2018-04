DNV GL: Her er syv alternativer til klimasynderne

2020 og 2030 er de to vigtige år for shippingbranchen for at få ændret sit ry fra klimasynder til aktiv medspiller i kampen mod klimaforandringerne.

Fra 2020 skal hele verdensflåden sejle på brændstof med maksimalt 0,5 pct. svovlindhold, og i 2030 skal skibenes udledninger af CO2 være halveret i forhold til 2008. For at nå de to mål er der brug for alternative brændstofskilder og fremdriftsformer.

I et nyt whitepaper offentliggjort tirsdag peger klasseselskabet DNV GL på fem alternative brrændstoftyper og fem alternative brændstofformer som de vigtigste i de kommende år.

De fem brændstoftyper er: LNG, LPG, methanol, biobrændstof og hydrogen.

De tre fremdriftsformer er: batterisystemer, brændselsceller og vindkraft.

LNG har tidligere i miljødebatten været nævnt som et stærkt bud på en god måde at nedbringe CO2-udslippet i shipping på. Men tirsdag beskrev ShippingWatch, hvordan flere peger på, at LNG ikke kan være med til at nedbringe CO2-udslippet så hurtigt som ønsket, fordi der i processen med at forbrænde LNG udledes methan, ligesom det også udledes i forbindelse med produktionen af LNG.

Den store rolle, som LNG tidligere har stået til at spille i en omstilling af shipping til en mere miljøvenlig transportform, bliver med den nye CO2-plan måske ikke så stor alligevel, fremhævede blandt andet maritim forsker Tristan Smith fra University College London.

