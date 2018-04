Kinesisk vækst kører på sporet trods handelskrig med USA

Den truende handelskrig ser ikke ud til at have berørt den kinesiske økonomi synderligt, viser nye tal. For selv om USA og Kina har indført forskellige tiltag, der skal begrænse samhandlen mellem de to lande, er der fortsat solid fremdrift i den kinesiske økonomi.

Det vurderer flere økonomer på bagkant af de seneste tal for Kinas vækst, der viste en stigning i bruttonationalproduktet, BNP, på 6,8 pct. i første kvartal.

"Vi hæfter os ved, at det særligt er de kinesiske forbrugere, der har trukket den økonomiske vækst i første kvartal. Det er positivt, at det netop er den indenlandske efterspørgsel, der holder den kinesiske økonomi oven vande," skriver makroanalytiker Kim Blindbæk fra Sydbank i en kommentar.

Den kinesiske regering har en officiel målsætning om en vækst på 6,5 pct. i år, hvilket vil være aftagende fra 6,8 pct. i 2017, men trods den positive start på 2018 vurderer Sydbank, at der bliver taget lidt af farten resten af året.

"Det skyldes primært kinesernes fortsatte arbejde for at bremse gældsvæksten i økonomien," skriver Kim Blindbæk.

Nordea venter også lavere vækst i år og peger på, at væksten i første kvartal var på 1,4 pct. sammenlignet med kvartalet før, hvor fremgangen lød på 1,6 pct.

"Det tyder på, at vækstmomentum er aftagende," skriver senioranalytiker Amy Yuan Zhuang, der peger på, at aktiviteten i Kina i år vil blive dæmpet af regeringens tiltag til at bremse en stor vækst på boligmarkedet.

Hun fremhæver desuden, at den verserende handelskonflikt med USA risikerer at ramme eksportvirksomhedernes salg.

"Trods alle de negative vækstfaktorer forventer vi ikke, at økonomien er i frit fald. Bortset fra regeringstiltag i form af infrastrukturinvesteringer vil privatforbruget fortsætte med at være den primære vækstdriver," skriver Amy Yuan Zhuang.

