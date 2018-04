IMO vedtager CO2 reduktion Maersk kalder "ambitiøs"

IMO har lidt efter kl 16 dansk tid nået frem til en aftale om at halvere CO2 udledningen inden 2050 og derefte udfasning mod nul.

I 2030 skal hvert skib reducere udledningen med 40 pct. per ton per kilometer uafhængit af udviklingen i verdenshandlen.

Det fortæller deltagere til ShippingWatch.

Konklusionen fremgår også af dette foto fra slutdokumentet:

Her er først reaktionen fra den internationale rederssammenslutning, ICS, der kalder det for "Skibsfartens Paris-aftale"

NGOen Transport & Environment er delvis positiv. Se deres reaktion her.

Danske rederiers kommentare fremgår af denne udtalelse.

John Bang Kornerup, Head of Sustainability Strategy & Shared Value, Strategy and Shared Value Projects, i Maersk, kalder aftalen ambitiøs i den engelske udtalesle, han lige har offentlggjort:

"This week the UN International Maritime Organisation took a crucial step forward in the efforts to limit green-house gas emissions, aligning global shipping with the Paris agreement and its temperature goals. The agreement aims to reduce CO2 emissions from shipping by at least 50% in 2050, with an ambition to phasing them out completely.

A.P. Moller - Maersk is committed to play its part in combating climate change as outlined in the Paris Agreement, with an ambitious target of reducing CO2 emissions by 60 %, per container moved, by 2020 (2007 baseline). We have made a good progress with 43% reached so far, however efficiency measures are drying out.

We welcome the new ambitious results, which provides a much needed and important policy signal that will help accelerate investments into low carbon solution in shipping. Shipping moves 80% of global trade and is the most energy efficient way of transporting goods. As such shipping plays a crucial role in creating growth, jobs and opportunities across the global economy. Low carbon technologies are needed to ensure shipping can continue to fuel the global economy in a future low carbon world."

Danmarks erhvervsminister Brian Mikkelsen siger i en kommentar:

”Jeg er glad for, at IMO har udvist handlekraft og leveret en strategi. Det er afgørende for klimaet og for skibsfarten, at IMO reelt bidrager til at løse den samlede globale udfordring, som blev anerkendt med Parisaftalen. Med et mål om mindst at halvere udledningen af drivhusgasser fra skibe i 2050 indeholder strategien et konkret og vigtigt ambitionsniveau. Danmark havde som et af de ambitiøse lande i forhandlingerne gerne set et endnu mere ambitiøst mål for strategien, men jeg mener, at man i IMO med denne aftale sender et klart signal til omverdenen om sektorens vilje til at bidrage til den globale klimaindsats,”

Slutspurt i IMO peger mod halvering af shippings klimabelastning

Frygt for udvanding af CO2-mål i afgørende timer