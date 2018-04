Stort fald i væbnede røverier til søs i årets første måneder

Færre søfolk og skibe i Asien blev i årets første tre måneder udsat for væbnede røverier eller forsøg på samme, viser en ny rapport fra organisationen Recaap. Fra januar og til og med marts blev i alt 14 episoder rapporteret, hvoraf ni lykkedes, mens fem ikke blev ved andet end forsøget.

Det er et fald på 48 pct. sammenlignet med samme periode sidste år, skriver Recaap i rapporten. En enkelt af episoderne blev begået af pirater, mens de 13 var væbende røverier mod skibene i området.

"Forbedringen af situationen i januar-marts i 2018 skyldtes et fald i antallet af hændelser i havne og opankringer i Bangladesh og Filippinerne," skriver organisationen.

I perioden var der ingen forsøg på at bortføre besætningen for løsepenge i Celebeshavet ud for Filippinerne eller skibe, der fik stjålet deres olielaster. Men der var dog en episode med et containerskib i området, som var bekymrende, skriver Recaap.

Men de forskellige hændelser i perioden var generelt mindre alvorlige end i samme periode sidste år.

"I løbet af januar-marts 2018 blev flere arrester af gerningsmænd og fund af stjålne ting rapporteret. Reecap roser myndighederne for deres hurtige reaktion på skibenes rapporter. I disse tilfælde var myndighederne i stand til at genfinde de stjålne ting og arrestere gerningsmændene," skriver organisationen.

