USA beskylder Kina for at sløre oprindelsen af stål

Trump-regeringen mistænker vietnamesiske virksomheder for at viderebringe kinesisk stål i "forklædning" for at undgå amerikansk told. Det er "global handel", siger virksomhederne.

Det skriver Wall Street Journal.

Ved Vietnams kyster importerer en række virksomheder stål fra Kina, bearbejder det og eksporterer det. Ofte til USA og til priser langt under de amerikanske producenters priser.

Amerikanske embedsmænd mener, at de kinesiske virksomheder er skyldige i "transshipping", som er salg via tredjelande. Det kan betyde, at Kina kan omgå USA's 25 pct. toldafgift på importeret stål.

De vietnamesiske virksomheder mener, at de spiller efter reglerne, og det blot er almindelig international handel.

Vietnam, Malaysia og Thailand eksporterede i alt 1,2 mio. ton stål til USA sidste år, mens Sydkorea og Indien eksporterede henholdsvis 3,4 mio. ton og 743.000 ton stål.

